Единственную коричневую панду в мире, которую содержат в неволе, впервые показали людям в зоопарке китайской провинции Шэньси.
Посмотреть на животное пускают только по предварительной записи. Как говорится в сюжете ТСН, в парке одновременно могут находиться не более 3 тысяч человек.
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Панду, которую зовут Цицзай, считают ценным сокровищем национальной казны - ведь китайцы с огромным уважением относятся и к другим пандам, которых запрещено продавать иностранцам, а лишь сдавать другим зоопаркам в долгую аренду.
Первую коричневую панду в природе сфотографировали в 1985 году, это наименее изученный учеными вид этих бамбуковых медведей.
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