Пандам снег не повредит, потому что животных от холода бережет толстый мех.

Черно-белые панды в бельгийском зоопарке наслаждаются играми в снегу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Это первое знакомство животных с зимними осадками. Две панды родились в зверинце в августе 2019-го. Малышами на снег их не пускали, а первые сугробы, в которых можно поиграть, засыпало только сейчас.

Смотрители лишь улыбаются, глядя на то, как медведи резвятся в снегу. Он, говорят, пандам не повредит, потому что животных от холода бережет толстый мех. А климат в горах родного для них Китая включает, в частности, зимние забавы при низких температурах.

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Автор: УНИАН