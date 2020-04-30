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В океанариуме Токио животные гуляют в зонах для посетителей и готовятся к онлайн-шоу (фоторепортаж)

13:19, 30 апреля 2020
Экология
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В Токио в океанариуме Shinagawa показали, как животные прогуливаются в пустых зонах для посетителей и тренируются для онлайн-шоу.

Читайте такжеВ Лондоне из-за карантина птицы в городе начали петь громче (видео)На данный момент океанариум закрыт в связи с карантином из-за вспышки коронавирусной болезни COVID-19.

В связи с этим там решили организовать бесплатные онлайн-шоу животных для детей и семей, которые вынуждены сидеть дома на карантине.

Ранее УНИАН сообщал, как в Аргентине на улицы пустого города вышли морские львы.

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