Техника уже не в состоянии справиться с кучами мусора: Венгрия просит Украину и Румынию не загрязнять реки

Президент Венгрии пожаловался, что после последних осадков в его стране не успевают убирать кучи мусора, которые приносят с Украины и Румынии реки Тиса и Сомеш.

Президент Венгрии Янош Адер призвал Украину и Румынию прекратить загрязнять две большие реки, которые текут через Венгрию, ведь после сильных осадков до страны постоянно приплывают "грязные ковры" из пластиковых бутылок от ее соседей.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Reuters.

В письмах к президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Румынии Клаусу Йоганнису, опубликованных во вторник, 7 июля, на официальном сайте Яноша Адэра, говорится о том, что в Венгрии не справляются с очисткой от грязи рек Тиса и Сомеш.

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Адэр обратился к Зеленскому с просьбой срочно помочь в решении этой проблемы.

"Вызывает разочарование тот факт, что загрязнение реки Тиса отходами не уменьшилось (...) и составляет постоянную угрозу для хрупкой экосистемы реки. Наша техника уже не в состоянии справиться с кучами мусора, которые непрерывно приплывают в больших количествах", - пишет Адэр в письме.

По словам президента Венгрии, только с середины июня венгры получили 938 кубических метров мусора с Тисы и 846 кубометров мусора с реки Сомеш. Адэр также напомнил, что проблема загрязнения Украиной реки Тиса уже поднималось в мае прошлого года, но пока ничего не изменилось, поэтому он вынужден обратить внимание на этот вопрос еще раз.

Отметим, Тиса, одна из главных рек Восточной Европы, берет свое начало в Украине и течет через всю Венгрию, после чего впадает в Дунай в Сербии. Река Сомош течет из Румынии в Венгрию и впадает там в Тису.

Офисы президентов Украины и Румынии пока не прокомментировали агентству Reuters письмо президента Венгрии.

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