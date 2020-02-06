Плывет из Закарпатья: в Венгрии показали тонны мусора на реке Тиса (видео)

Только за пол дня было выловлено минимум 60 тонн пластиковых и других отходов.

Тонны мусора и бытовых отходов из Закарпатья завалили реку Тиса.

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Об этом сообщает венгерское издание Haromhatar, опубликовав видео.

На видео видно, как возле венгерского города Вашарошнамень, который находится неподалеку от нашей границы, венгры с помощью спецтехники пытаются очистить водоем.

"В Венгрии специальная техника круглосуточно вылавливает тысячи пластиковых бутылок, которые плывут по Тисе со стороны Закарпатья", - говорится в сообщении.

По данным издания, только за пол дня было выловлено минимум 60 тонн пластиковых и других отходов.

"Персонал FETIVIZIG очищает Тису в конце старого понтонного моста в городе Вашарошнамень. За полтора дня реки были изъяты сотни кубометров пластиковых отходов", – комментируют в компании, которая предоставляет спецтехнику.

Также подчеркивается, что отходы регулярно сбрасывают иностранные коммунальщики в сторону Венгрии, начиная с 2004 года. Больше всего мусора идет по нижней части Тисы с Закарпатья.