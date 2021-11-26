Лес - это восстановительный ресурс. Но как правильно его использовать? Сегодня за одним столом собрались лесоводы, экологи, производители и ученые. Обсуждали вопросы заготовки древесины.

Сейчас имеем ситуацию, когда производители требуют дать на рынок больше сырья, а экологическое сообщество, наоборот, говорит, что надо уменьшить количество рубок. До этого еще и есть научная точка зрения и международная практика лесоводов.

"Гослесагентство взяло направление на открытость и доступность, поэтому мы инициировали диалог между всеми заинтересованными сторонами. Оперируя данными, откуда берется древесина, как создаются леса и что такое расчетная лесосека - должны все вместе прийти к общему решению - сколько именно безопасно для природы и достаточно для бизнеса заготавливать древесины", - подчеркнул Председатель Гослесагентства Юрий Болоховец.

Цель этого диалога - согласовать действия, которые будут способствовать развитию экономики и деревообрабатывающего бизнеса, но при этом не будут нарушать экологического баланса.

Работа лесного хозяйства регламентируется экологическими, экономическими и правовыми ограничениями.

Обеспечение организации и ведения лесного хозяйства, использования экологического и ресурсного потенциала лесов осуществляется на основании материалов лесоустройства.

Норма заготовки древесины (или расчетная лесосека) утверждается для каждого собственника или постоянного пользователя лесов и рассчитывается при условии непрерывного и устойчивого использования лесных ресурсов.

Расчетная лесосека в лесах Гослесагентства в 2018 году составляла 8,379 млн м3 ликвидной древесины, в 2019 году ‒ 8,378 млн м3, в 2020 году ‒ 8,422 млн м3. Итак, как видим, объем древесины, разрешенной к использованию в порядке рубок главного пользования в течение указанного периода не претерпел значительных изменений.

Для объективного рассмотрения необходимо понимать базовые цифры относительно объема заготовки (потребления) отечественной древесины в Украине за последние годы.

Общий объем заготовки в 2018 году составил 19,7 млн м3, в 2019 ‒ 17,9 млн м3, в 2020 ‒ 17,8 млн м3 ликвидной древесины.

По официальным данным Гослесагентства (результаты мониторинга внутреннего потребления необработанных материалов за период январь-октябрь текущего года), постоянными лесопользователями Украины заготовлено около 13,8 млн м3 ликвидной древесины.

С учетом предыдущей динамики заготовки древесины, ожидаемо, что в 2021 году украинская экономика получит около 17-17,5 млн м3 отечественных лесоматериалов, что вполне сопоставимо с объемом заготовки древесины прошлого года.

Начиная с августа 2021 года, заработали товарные биржи, которые оказали большое влияние на товарный рынок необработанной древесины в Украине.

Закон "О рынке древесины", который народные депутаты приняли в первом чтении, существенно повлияет на ситуацию. Украинский рынок древесины уже давно нуждается в установлении четких единых правил работы, где будут сбалансированы интересы всех участников процесса и будут принципы свободной и добросовестной конкуренции.

Во время заседания круглого стола решено принять совместную резолюцию, которая в известной мере могла бы сбалансировать потребности деревообработчиков, требования экологов и реальные возможности лесоводов с учетом мнений ученых.

Автор: Иван Бойко