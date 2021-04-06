Министерство представило проект Второго национально определенного вклада Украины в Парижское соглашение.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов предлагает сократить к 2030 году выбросы парниковых газов в Украине на 65% по сравнению с 1990 годом.

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Об этом сообщает пресс-служба министерства, представляя проект Второго национально определенного вклада Украины (НОВ2) в Парижское соглашение, в котором будут определены соответствующие цели.

«Документ предлагает на общенациональном уровне не превысить в 2030 году 35% объемов выбросов парниковых газов по сравнению с уровнем 1990 года или, другими словами, сократить выбросы парниковых газов на 65% в 2030 году по сравнению с 1990 годом», - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, Второй национально определенный вклад Украины в Парижское соглашение - это концепция развития государства для достижения экологически и экономически целесообразных перевоплощений во всех секторах экономики: энергетике, промышленности, транспорте, зданиях, сельском и лесном хозяйствах и управлении отходами.

Согласно представленному проекту, до 2030 года доля производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии солнца и ветра должна быть доведена до 30%.

Также должно быть сокращено количество угольных ТЭС и закрыты угольные шахты. Кроме того, документ предусматривает увеличение объемов производства тепла с использованием биотоплива на 30%.

Лесные территории должны за десять лет быть увеличены на 1 млн гектар, также должны быть внедрены наилучшие практики обращения с отходами.

"Для Украины достижение климатических целей во всех секторальных политиках будет способствовать не только снижению выбросов парниковых газов, но и создаст значительные экономические и социальные возможности. Речь идет об улучшении состояния окружающей среды, снижении уровня загрязнения воздуха, воды, земли, что положительно повлияет на здоровье населения, а также декарбонизации всех секторов экономики для их конкурентного развития", - цитирует пресс-служба министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

Вредные выбросы в Украине

Парижское климатическое соглашение установило общую цель - удержать рост средней мировой температуры на уровне ниже 2° C. По данным Всемирной метеорологической организации, средняя температура на планете уже поднялась на 1,2° C. Последнее десятилетие оказалось самым жарким за время метеорологических наблюдений.

Чтобы предотвратить катастрофические климатические изменения в 2015 году было подписано Парижское соглашение. Украина стала одной из первых европейских стран, которая ее ратифицировала.

Украина обязалась представить Национально определенный вклад в Парижское соглашение. После одобрения документа правительством, он будет представлен в Секретариате Рамочной конвенции ООН об изменении климата для выполнение Украиной международных обязательств.

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Автор: Анна Бредихина