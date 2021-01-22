Настоящие проблемы, среди которых загрязнение воздуха в Киеве, так называемые экоактивисты игнорируют, отмечают журналисты.

Утром 20 января уровень загрязнения воздуха в столице достиг 168. Утром и вовсе станции фиксировали его на отметке в 300 и выше. Последний показатель опасен для жизни людей.

Но экологи почему-то не спешат бить тревогу, пишет "Обозреватель", ссылаясь на НВ.

Как свидетельствуют данные Saveecobot, в Киеве средний индекс качества воздуха за месяц - в период с 22 декабря 2020 до 21 января 2021 - колебался от 9 до 146. СМИ отмечают, что столица практически постоянно находится в оранжевой зоне.

Ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский называл две причины загрязнения воздуха в Киеве – промышленность и транспорт.

"Есть два вида источников выбросов загрязняющих веществ в воздух. Это стационарные источники – промышленность, так называемые трубы. И передвижные источники – все виды транспорта", - заявлял он.

СМИ объясняют, что в случае с промышленностью многие предприятия начали инвестировать огромные суммы в своем производстве для уменьшения загрязнения воздуха. Журналисты ставят в пример для столичных промышленников аглофабрику ММК имени Ильича в Мариуполе, где провели масштабную реконструкцию, установив систему очистки газов, которая позволяет снизить выбросы пыли в десятки раз. Также там были установлены новые фильтры для снижения выбросов серы в атмосферу и пыли до 90%.

Активно проводит экомодернизацию и промпредприятие "Арселор Миттал Кривой Рог". Например, металлургические шлаки предприятия будут переработаны и превратятся в материал для строительства новых современных автотрасс.

СМИ отмечают, что так называемые экоактивисты не обращают внимание на такие экологические шаги предприятий, а вместо этого они придумывают фейковые "преступления" промышленников. При этом настоящие проблемы, среди которых загрязнение воздуха в Киеве, эти активисты игнорируют.

В КГГА ухудшение качества воздуха в столице объяснили активной работой котельных систем в частном секторе в связи с резким снижением температуры. Также они отметили, что в связи похолоданием жители частных участков начали активно сжигать твердые бытовые отходы, в которые также попадает мусор с пластиком, что влияет на загрязнение воздуха.

Мэр города Виталий Кличко объяснил ситуацию с качеством воздуха в столице наличием предприятий, не соответствующих по технологиям современным стандартам. Он заявил, что власти города реализуют проекты для более экологичной работы крупных предприятий.

В то же время, основной причиной загрязнения воздуха в столице называют транспорт. На него приходится 90%.

СМИ отмечают, что для разрешения ситуации с качеством воздуха прежде всего нужно обратить внимание на развитие общественного транспорта и микромобильности. Среди таких шагов: пользование владельцами авто отдельными полосами и введение единого билета на несколько видов транспорта. Это, возможно, будет побуждать людей пересаживаться с авто в общественный транспорт.

"Также стоит финансировать новые автоматизированные станции мониторинга качества воздуха, вкладывать деньги в расширение этой системы. Ведь новые станции позволят не только мониторить состояние воздуха в реальном времени, но и делать определенные прогнозы", - подчеркивают журналисты.

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Автор: УНИАН