В новом отчете говорится, что наша планета идет в направлении "массового вымирания" и тяжелого нарушения климата.

Планету Земля ждет "ужасное будущее, в котором произойдет массовое вымирание, уровень здоровья обвалится, а также начнутся беспорядки из-за нарушения климата". Само существование человеческого вида под угрозой из-за равнодушия и бездействия.

Как пишет The Guardian об этом предупреждает международная группа ученых в своем новом отчете. Авторы предостерегают, что люди до сих пор не осознали, насколько остр текущий климатический кризис, а также кризис в сфере биологического разнообразия.

Читайте такжеСмерть от пластика: на Шри-Ланке выходят ров вокруг свалки, чтобы отпугнуть голодных слонов (видео)Отчет составили 17 экспертов, среди которых профессор Стэнфордского университета Пол Эрлих, а также ученые из Мексики, Австралии и США. Они отмечают, что Земля в значительно худшем состоянии, чем большинство людей включая некоторых ученых могут себе представить.

"Масштабы угрозы для биосферы и всех форм жизни включительно с людьми на самом деле настолько велики, что их трудно осознать даже некоторым информированным экспертам", - говорится в отчете, опубликованном в журнале Frontiers in Conservation Science. Отчет также содержит ссылки на более чем 150 исследований о главных вызовах для мировой окружающей среды.

Задержка между уничтожением природы и последствий таких действий приводит к тому, что люди не осознают, насколько проблема велика.

"Большинству трудно воспринять магнитуду этих потерь, несмотря на постоянную эрозию самого полотна человеческой цивилизации", - говорится в отчете.

Читайте такжеThe Guardian: 40% видов растений на Земле на грани вымиранияАвторы предупреждают, что массовая миграция из-за изменения климата, новые пандемии и войны за ресурсы неизбежны, если не начать действовать уже сейчас. Они объясняют, что не пытаются призвать всех сдаться. Однако, мировым лидерам пора наконец заметить, в каком состоянии планета, и начать необходимую работу, чтобы избежать ужасного будущего.

Чтобы разобраться с огромным количеством таких проблем, нужны коренные изменения в глобальном капитализме, образовании и состоянии равенства. Для этого придется отказаться от идеи преследования бесконечного экономического роста. Также нужно должным образом оценить факторы окружающей среды и прекратить использование ископаемого топлива. Корпоративное лоббирование должно отойти в прошлое, а женщины - получить больше возможностей.

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Перевод: Лесь Дымань