Самым загрязненным воздух в прошлом месяце был в районе улиц Семена Скляренко и Каунасская.

Общий уровень загрязнения воздуха у Киева в октябре характеризовался как высокий.

Читайте такжеВ Минприроды объяснили причину загрязнения воздуха в КиевеОб этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Б. Срезневского ГСЧС, ссылаясь на результаты наблюдений за загрязнением воздуха в столице, которые проводились на 16 постах.

Для определения загрязненности воздуха за месяц было отобрано и проанализировано 6 тыс. 662 пробы.

В октябре из 20 примесей, которые определялись лабораториями обсерватории, превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций (ПДКс.с.) составило: диоксида азота - в 2,5 раза, фенола - 1,5 раза, диоксида серы и формальдегида - в 1,3 раза, оксида азота - в 1,2 раза.

Наиболее загрязненным воздух в прошлом месяце был в районе улицы Семена Скляренко и улицы Каунасской.

Высоким уровнем загрязнения также характеризовались районы Демеевской площади, Оболонского проспекта, Бессарабской площади, проспекта Победы (возле станции метро «Святошин»), бульвара Леси Украинки, улицы Александра Довженко (возле станции метро «Шулявская»), площади Победы, улицы Академика Стражеско.

Повышенный уровень загрязнения воздуха фиксировался на улицах Попудренко, Инженера Бородина.

Низким загрязнением воздуха характеризовались проспект Науки (рядом с метеоплощадкой обсерватории) и Гидропарк (район возле моста Метро и автомагистрали).

«По сравнению с сентябрем 2020 года, наблюдалось незначительное снижение загрязненности воздуха. По сравнению с октябрем 2019 года, уровень загрязнения атмосферного воздуха снизился более существенно за счет снижения содержания фенола, формальдегида и диоксида серы», - сообщили в обсерватории.

Новостип о теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая