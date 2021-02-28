После оккупации полуострова Россией в 2014 году Украина прекратила поставки воды.

В оккупированном Россией Крыму истощились запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ, а Балановское водохранилище приближается к высыханию.

Читайте такжеВ двух регионах оккупированного Крыма вводят почасовой график водоснабженияОб этом сообщает Крым.Реалии.

Оккупационные власти обновили данные о запасах воды на полуострове.

Отмечается, что по состоянию на 26 февраля полностью истощены запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ. За месяц, несмотря на обильные снежные осадки, воды в них так и не прибавилось. Приближается к «мертвому объему» Балановское водохранилище.

Еще в начале февраля наиболее близкими к этой отметке были Балановское, Тайганское и Партизанское водохранилища.

В январе 2021 года Украинский Национальный центр управления и испытаний космических средств также провел спутниковый мониторинг изменений площади водных зеркал водохранилищ Крыма. Согласно данным мониторинга, площадь крымских водохранилищ за последний год существенно уменьшилась.

Дефицит воды в Крыму: предыстория

С 24 августа в Симферополе и еще в 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начали вводить ограничения на подачу воды. Питьевую воду жителям подают строго по часам - утром и вечером. С 23 сентября ограничительные меры подачи воды ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке. Также через пересохшие скважины воду в 29 сел северного Крыма доставляют цистернами.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: УНИАН