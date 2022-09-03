В июле во Франции в среднем умирали 1750 человек за день, тогда как в июне - в среднем 1610.

Французский Институт статистики зафиксировал существенный рост количества смертей в июле, что может быть связано с экстремальной жарой.

Как сообщает BFMTV, в июле во Франции в среднем умирали 1750 человек за день, тогда как в июне - в среднем 1610. Максимум за день зафиксировали 19 июля - 2098 смертей. Для сравнения, в июле 2021 года максимальное количество смертей составляло 1777.

Показатель 2022 года также на 13% больше, чем июля 2019 года, а в отдельных регионах - преимущественно на юге - эта разница составляет 17-19%. Разница между средними показателями в июне 2019 года и 2022 года составляет лишь 4%.

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Для сравнения взяли и печально известное лето 2003 года, когда страна тоже страдала от ужасной жары и с ней связывали смерти многих пожилых людей. За то лето в целом умерли 133 069 человек, за лето 2022 года - 138 522.

Ученые осторожны с выводами о том, является ли эта разница свидетельством, что нынешняя жара переносилась тяжелее, или большая смертность в июле 2022 года вызвана сочетанием этого фактора и очередной волны эпидемии коронавируса. Вопрос планируют исследовать подробнее.

Как сообщал УНИАН, этим летом европейские страны накрыла небывалая жара. Во Франции в частности иногда температура воздуха превышала 40°C. Сухая жаркая погода спровоцировала масштабные лесные пожары в стране.

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