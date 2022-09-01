В течение месяца было зафиксировано три температурных рекорда.

В этом году август в Киеве попал в топ-10 самых теплых за последние 142 года.

Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха в августе в столице была равна +22,3°С, что на 1,9 градуса выше климатической нормы.

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"В течение месяца было зафиксировано три температурных рекорда, он стал девятым самым теплым в столице за 142 года наблюдений", - сообщили специалисты.

По данным синоптиков, холоднее всего в Киеве было 31 августа, когда минимальная температура опустилась до +16,1°С, а теплее всего - 24 августа, когда максимальная температура после полудня поднялась до +33,1°С.

В августе на проспекте Науки, 37 выпало 60 мм осадков, или 107% климатической нормы.

Напомним, в конце августа в Киеве за два дня было установлено три температурных рекорда. В частности, 27 августа в столице за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +24,6°с, что на 0,2°С выше рекордного значения температуры для этого дня 1943 года.

По данным синоптиков, минимальная температура воздуха в этот день в Киеве не опустилась ниже +20,5°С. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 1975 году и составляло +18,3°С.

Также 28 августа минимальная температура воздуха в Киеве повторила рекордное значение 1943 года и составила 19,9°С.

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