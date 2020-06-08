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В Венгрии перевернулся грузовик с ульями: на дорогу высыпались десятки тысяч пчел (видео)

14:34, 08 июня 2020
Экология
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Иллюстрация REUTERS

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Как говорится в сюжете ТСН, авария, по предварительным данным, произошла, потому что водитель не справился с управлением. Поэтому прицепы с ульями оказались на обочине. На место вызвали полицию и пожарных. В специальном защитном снаряжении они ловят пчел. Дорогу тем временем пришлось перекрыть, а людей просят держаться подальше.

Напомним, в американском городе Ричмонд пчелы построили огромное гнездо внутри жилого дома. Пчелы поселились в квартире не менее двух лет назад. За это время они построили гнездо 2,5 м длиной. В сотах осталось 45 кг меда. 

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