Ради спасения пчел британцам предложили отказаться от газонов

Экологи предложили акцию «Нескошенный май», согласно которой предлагается не стричь газоны хотя бы на протяжении месяца наиболее интенсивного цветения.

Экологи из Британии призвали садовников отказаться от традиционных подстриженных английских газонов ради спасения пчел.

Читайте такжеPornHub запустил канал с пчелиным порно

Об этом сообщает Independent. Как отмечается, пчелы, а также бабочки в стране вымирают из-за нехватки нектара.

Экологи предложили акцию «Нескошенный май», согласно которой предлагается не стричь газоны хотя бы на протяжении месяца наиболее интенсивного цветения.

По словам экологов, акр луга способен дать около килограмма нектара, которого хватит на пропитание почти 100 тысячам пчел.

Как сообщал УНИАН, ранее самую большую пчелу в мире нашли в Индонезии спустя 38 лет.