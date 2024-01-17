В Одесской области в заповеднике "Тузловские лиманы" произошло событие: в парке зимуют редкие птицы, занесенные в "Красную книгу" как исчезающий вид.
Речь идет о малых бакланов - они одни из 3-х видов в фауне Украины, заявляет Национальный парк на своей странице в Facebook.
Там объясняют, что на территории "Тузловских лиманов" птицы раньше появлялись разве что летом или пролетом.
"Этой зимой на Тузловских лиманах, а именно на лиманах Малый сасик и Джантшейский, насчитано 22 птицы", - говорят там.
В природе они гнездятся преимущественно на побережье Азовского и Черного морей, а также в дельтах Дуная, Днестра, Днепра.
В Украине малые бакланы занесены в Красную книгу от 2021 года. Также они маркируются как редкие в мировых красных списках.
Появление бакланов в "Тузловских лиманах" в неестественной для них сезон парк объясняет несколькими причинами: среди них рост фактора беспокойства из-за войны, а также осушение водно-болотных угодий Украины.
В Одесской области увидели редкую птицу "с документами"
Летом 2023 года в Одесской области также произошла странность: местные увидели редкую птицу морского песочника да еще и с "документами". Этот пернатый также относится к краснокнижным птицам Украины.
Его появление зафиксировал ученый заповедника "Тузловские лиманы" Александр Бронсковый на песчаной пересыпи между Черным морем и лиманом Шаганы. Ученый отметил, что птица имела на ножках отчетливые кольца - такие признаки в мире экологии и идентификации птиц, словно личные документы.