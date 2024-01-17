Их относят к исчезающему виду.

В Одесской области в заповеднике "Тузловские лиманы" произошло событие: в парке зимуют редкие птицы, занесенные в "Красную книгу" как исчезающий вид.

Речь идет о малых бакланов - они одни из 3-х видов в фауне Украины, заявляет Национальный парк на своей странице в Facebook.

Там объясняют, что на территории "Тузловских лиманов" птицы раньше появлялись разве что летом или пролетом.

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"Этой зимой на Тузловских лиманах, а именно на лиманах Малый сасик и Джантшейский, насчитано 22 птицы", - говорят там.

В природе они гнездятся преимущественно на побережье Азовского и Черного морей, а также в дельтах Дуная, Днестра, Днепра.

В Украине малые бакланы занесены в Красную книгу от 2021 года. Также они маркируются как редкие в мировых красных списках.

Появление бакланов в "Тузловских лиманах" в неестественной для них сезон парк объясняет несколькими причинами: среди них рост фактора беспокойства из-за войны, а также осушение водно-болотных угодий Украины.

В Одесской области увидели редкую птицу "с документами"

Летом 2023 года в Одесской области также произошла странность: местные увидели редкую птицу морского песочника да еще и с "документами". Этот пернатый также относится к краснокнижным птицам Украины.

Его появление зафиксировал ученый заповедника "Тузловские лиманы" Александр Бронсковый на песчаной пересыпи между Черным морем и лиманом Шаганы. Ученый отметил, что птица имела на ножках отчетливые кольца - такие признаки в мире экологии и идентификации птиц, словно личные документы.

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