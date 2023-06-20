Краснокнижный песочник был окольцован еще птенцом в июне 2006 года.

В Одесской области увидели редкую птицу - песочника морского.

Как сообщает администрация национального природного парка "Тузловские лиманы", птицу на песчаной пересыпи между Черным морем и лиманом Шаганы зафиксировал ученый заповедника Александр Бронсковый.

Речь идет о самце перелетной птицы - песочнике морском или зуек (Charadrius alexandrinus). На его ножках были замечены кольца.

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"Кольцевание птиц - один из методов изучения биологии диких пернатых и сроков их перелета и тому подобное. На лапке птицы закрепляют маркированное кольцо, на котором отмечают номер, страну, учреждение и тому подобное. Это позволяет получить более точную информацию о возрасте и происхождении птицы. Кольцо - это своеобразный технический паспорт", - объясняют ученые.

Сейчас сотрудникам парка удалось узнать почти всю историю жизни этой птицы. Ее окольцевали металлическим кольцом еще птенцом в верховьях лимана Куяльник 17 июня 2006 года. В 2007 году она гнездилась в низинах лимана, в 2008 ее люди не видели, а в 2009 году она была поймана в низинах и увешана цветными кольцами.

"В 2009-2019 годах гнездился в низинах Куяльника. И вот теперь встреча на Шаганах. Этой птице 17 лет и это второе место среди морских песочников по возрасту для региона! Первое место занял 18-летний зуек", - рассказали в нацпарке.

По мнению специалистов, "зафиксированная" на лимане птица наверняка размножалась, потому что имела гнездовое поведение. Также они надеются, что в следующих годах ее снова увидят на Тузловских лиманах.

Как известно, песочника морского включено в Боннскую и Бернскую конвенции, соглашения AEWA. Включено в Красную книгу Украины (статус − уязвимый). В Украине охраняется в пределах объектов природно-заповедного фонда, расположенных на побережье морей.

Редкие птицы в парке "Тузловские лиманы"

Напомним, в этом году в заповеднике "Тузловские лиманы" в Одесской области впервые начали гнездиться розовые фламинго. В общем, их в Одесской области зафиксировано более полутысячи.

Также в природный парк "Тузловские лиманы" прилетели яркие краснокнижные сиворакши. Удивительные птицы появились в заповеднике и поселились на границе "Тузловская Амазония". Чтобы добраться до Украины, они преодолели от Южной Африки 6 тыс. км.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области впервые появился редкий паук. Речь идет о черной толстоголовке (Eresus moravicus) - яркий, красивый, редкий вид паука.

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