Птицы выполняют важные санитарно-экологические функции, отметил эксперт.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) скопилось более 30 тысяч бакланов.

Об этом сообщил в Facebook известный эколог, сотрудник заповедника Иван Русев.

По его словам, птица баклан приспособлена к искусной ловле рыбы в водоемах. В некоторых странах, например в Японии и Китае, их даже используют для ловли рыбы с использованием специальных лигатур (повязок) на шее, которые не позволяют птице проглотить выловленную добычу.

В НПП "Тузловские лиманы" больших бакланов можно видеть почти круглый год, за исключением суровых зим.

"Однако, наибольшее их скопления появляются осенью, особенно сейчас. Птицы кочуют по акваториям нацпарка в поисках рыбы, а ночью отдыхают на островах и косах. Общая их численность в настоящее время в границах национального парка составляет более 30 тыс. особей", – написал Русев.

Питается баклан рыбой, кормится, ныряя и преследуя добычу под водой. Взрослая особь способна съесть за день до 400-500 г рыбы, хотя среднесуточная потребность одной особи считается около 350 г корма.

Читайте такжеВ Крыму на побережье Сиваша массово гибнут птицы – ученыйКак отмечает Русев, бакланы являются очень важными звеньями сложных экологических взаимосвязей в условиях дикой природы заповедника и выполняют также важные санитарно-экологические функции для популяций многих видов рыб, отлавливая, прежде всего, слабых особей.

Ранее стало известно, что в сентябре в Нацпарк "Тузловские лиманы" прилетела стая розовых фламинго. В начале октября птицы все еще находились в парке и не улетели в теплые края – их не пугала даже холодная погода.

Что такое "Тузловские лиманы" – справка УНИАН

"Тузловские лиманы" – национальный природный парк, расположенный на территории Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Его площадь – 27 тыс. 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов – 206 кв. км.

Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.

Автор: Лариса Козовая