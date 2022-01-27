Оззи стал первой гориллой в мире, которая позволяла измерять себе артериальное давление.

В американском зоопарке умер самый старый в мире самец гориллы. Примату был 61 год, его звали Оззи. Он был легендарной гориллой и оставил после себя детей, внуков и даже правнуков - приматы живут в разных зоопарках.

Об этом сообщает ТСН.

Причины смерти гориллы пока не установили. Однако примату стало плохо еще на прошлой неделе после неприятных событий. Он остался один после того, как из жизни ушла его подруга-горилла.

Чумба, сожительница Оззи, с которой он жил более 15 лет, была больна. Ее усыпили. После этого у примата ухудшился аппетит, он выглядел печальным. Для гориллы вызвали ветеринаров, однако они ничем не смогли помочь Оззи.

В зоопарке Атланты сообщили, что Оззи был настоящей легендой. Он стал первой гориллой в мире, которая позволяла измерять себе артериальное давление. К его смерти были готовы, однако все равно людям трудно поверить, что Оззи больше нет.

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