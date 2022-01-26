В Харьковском зоопарке показали, как их питомцы радуются снегу. Японские макаки с интересом реагируют на зиму. Им нравится играть в снегу.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Обезьяны не боятся холодов. Они охотно барахтаются в снегу и выглядят очень забавно.
Макаки даже пробовали снег на вкус. Гости зоопарка с интересом наблюдают за животными. Взрослые и дети радуются, когда видят обезьян, которые устроили себе зимние развлечения.
Читайте такжеСнег на потеху: в греческом заповеднике рысь радовалась мощной метели (видео)В зоопарке решили устроить для животных настоящий квест. Теперь макаки не просто барахтаются в снегу, а еще и ищут вкусную награду. Работники прячут лакомства по всему периметру вольера, а обезьяны с удовольствием роются в снегу и ищут бублики.
Ранее УНИАН уже сообщал, что китаец взял на воспитание обезьянка, которое нашел раненым в своем дворе. Мужчина регулярно кормил его молочной смесью и лечил перебитую лапку.