Считается, что причиной утечки стало извержение подводного вулкана.

На днях, 16 января, в Перу при выгрузке танкера произошел разлив нефти в океан из-за мощных волн, вызванных извержением подводного вулкана.

Как сообщает Reuters, разлив нефти затронул как минимум два километра побережья Тихого океана и пляжей.

По данным местных властей, утечку ликвидировали спустя несколько часов, и на данный момент идет процесс очистки загрязненной территории.

Известно, что судно загружало нефть на нефтеперерабатывающий завод La Pampilla на побережье Тихого океана.

Как пишет BBC со ссылкой на правительство островного государства Тонга, последствиями извержения вулкана и цунами стали три смерти – погибли двое местных жителей, 65-летняя женщина и 49-летний мужчина, а также гражданка Британии. Еще несколько человек получили травмы, но точное число не называется.

Читайте такжеВ Сумской области кусок поля залило нефтью из-за аварии (фото)Ранее сообщалось, как в августе 2021-го на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума произошел разлив нефти в Черное море при закачке на греческий танкер "Минерва Симфони".

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