По расчетам ученых, площадь нефтяного загрязнения в 400 тысяч раз больше ранее заявленной.

Масштабный разлив нефти в Черном море в шести километрах от берега вблизи Новороссийска показали из космоса.

Спутниковый снимок опубликовали на сайте пресс-центра Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"В ходе спутникового мониторинга акватории северо-восточной части Черного моря и Керченского пролива этот нефтяной разлив был обнаружен на радиолокационном снимке спутника Sentinel-1", – говорится в сообщении.

По расчетам ученых, площадь нефтяного загрязнения в 400 тысяч раз больше заявленной компанией, виновной в аварии. Ведь они оценили масштаб бедствия всего в "200 квадратных метров", а специалисты утверждают, что площадь загрязнения уже превышает 80 квадратных километров.

Судя по съемке из космоса, нефтяное пятно вытянулось от берега на расстоянии 19 километров.

Разлив нефти в Черном море: что еще известно

Авария произошла 7 августа на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) при закачке нефти на греческий танкер "Минерва Симфони".

На данный момент ущерб от разлива нефти еще не оценен.

Экологи же заявляют о масштабной экологической катастрофе, последствия которой могут быть непоправимы.

Автор: Катерина Шварц