Ученые нашли ее в подземном сооружении в окрестностях столицы Лимы.

Археологи в Перу обнаружили хорошо сохранившуюся мумию возрастом не менее 800 лет.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Ученые нашли ее в подземном сооружении в окрестностях столицы Лимы. Тело было в позе эмбриона и обвязано веревками, а руки закрывали лицо. Рядом также нашли керамическую посуду и остатки органики, вероятно, овощей.

Сообщается, что мумифицированные останки принадлежали человеку, принадлежавшие культуре, которая развивалась между побережьем и горами южноамериканской страны.

По словам археолога Ван Дален Луна из государственного университета Сан-Маркос, останки принадлежат человеку, который жил в высокогорных районах Анд, пишет The Guardian.

"Главной особенностью мумии является то, что все тело было связано веревками, а ее руки закрывают лицо, что могло быть частью местного похоронного обряда", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в нижнеегипетской мухафазе Дакахлия археологи обнаружили 110 захоронений, относящихся к эпохам додинастического Египта и гиксосского владычества. Памятники культуры додинастического периода датируются приблизительно от 4000 до 3500-3400 годов до нашей эры.

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Автор: Олег Давыгора