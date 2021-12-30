Больше всего таких локаций убрали в Деснянском и Дарницком районах.

В Киеве с начала старта продажи новогодних деревьев коммунальщики уже демонтировали почти 30 нелегальных елочных базаров.

Об этом сообщается на официальном сайте киевской власти.

Больше всего таких локаций убрали в Деснянском и Дарницком районах столицы.

"Пока одни предприниматели работают в правовом поле, другие обходят закон и своими действиями делают вред Киеву. Кроме того, что такие точки размещены без разрешений, на них торгуют елками неизвестного происхождения и оставляют кучи мусора", - отметил директор Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко.

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Он напомнил, что почти 200 официальных ярмарок по продаже новогодних деревьев будут работать в столице до 31 декабря включительно.

Как сообщал УНИАН, с 15 декабря в столице открылись официальные ярмарки по продаже новогодних деревьев.

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