Специальные площадки откроют во всех районах города.

В Одессе с 1 января использованные новогодние елки будут менять на сладости.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Отмечается, что во всех районах города начнут работу специальные площадки для сбора новогодних елок.

"Те, кто захотят избавиться от них в первый день нового года, смогут сделать это с 14:00 до 15:00", - рассказали в мэрии.

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Со 2 января пункты приема будут работать с 09:00 до 16:00 в рабочие дни, по выходным – с 09:00 до 15:00. Всего таких пунктов-площадок будет более 40.

Каждый, кто принесет елку, получит сладкий подарок.

Все собранные хвойные деревья пойдут на переработку и в качестве удобрения будут использованы работниками коммунального предприятии "Горзелентрест".

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