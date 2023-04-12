Неизвестные злоумышленники варварски "подрезали" лебедям крылья.

В Одессе полиция начала расследование по факту жестокого травмирования двух лебедей в дендропарке Победы. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

"С просьбой установить лиц, которые травмировали двух лебедей на территории дендропарка, в полицию обратились зоозащитники. Во время проверки информации правоохранители пообщались с ветврачом, у которого сейчас находятся птицы, и выяснили, что у одного из них сломано крыло, а второй – здоровый", - говорится в сообщении.

Сейчас по указанному факту начато производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают обстоятельства, при которых птица травмировалась.

Видео дня

Как сообщили в соцсетях зоозащитники, двух изувеченных лебедей одесситы увидели несколько дней назад в дендропарке. Птиц отвезли в больницу. У самца полностью отрезано одно крыло. Он больше не сможет летать. У самки крыло сломано.

"Грустно, но летать она скорее всего не сможет по двум причинам: во-первых, ее мальчик никогда не сможет летать, и она его не покинет; во-вторых, перелом за все время непредоставления ей помощи повредил мышцы и сосуды. Крыло просто болтается на коже, снаружи питание есть, но никто не гарантирует, что после операции крыло снова будет функционировать", - сообщила зоозащитница Александра Гарбар.

Зоозащитники предполагают, что виновные в преступлении будут пытаться избежать наказания. По данным Гарбар, есть признание сотрудника парка Победы на видео, где он говорит, что лебедей привезли из зоопарка, крылья и перья резали им "в парке он с Зиной Григорьевной по указанию руководства".

Как сообщает зоозащитница, правоохранители волонтерам сказали, что не могут получить записи с камер видеонаблюдения, которые расположены в парке.

"Полиция покрывает преступников, чтобы те успели скрыть все следы преступления. Видеозаписей с камер уже скорее всего нет ... камеры принадлежат городу, а город не планирует давать записи, наказывая своих директоров и работников коммунальных предприятий. Получается замкнутый круг", - считает Гарбар.

Лебеди в Украине - инциденты

В течение сентября-декабря из-за использования фермерами ядохимикатов на территории национального природного парка "Тузловские лиманы" Одесской области и прилегающих землях погибли тысячи диких птиц и животных.

Осенью в национальный природный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области прилетели краснокнижные лебеди.