В китайском Ухане после трех месяцев карантина открыли зоопарк (видео)
04:24, 23 апреля 2020Экология
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За это время там родился олененок - его назвали Канг, что переводится как "противоэпидемический".
В китайском Ухане для посетителей открыли городской зоопарк.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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На карантине он находился три месяца. За это время там родился олененок - его назвали Канг, что переводится как "противоэпидемический". А еще пони, который появился на свет в день, когда из Уханя сняли карантин.
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