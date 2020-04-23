В китайском Ухане после трех месяцев карантина открыли зоопарк (видео)

За это время там родился олененок - его назвали Канг, что переводится как "противоэпидемический".

В китайском Ухане для посетителей открыли городской зоопарк. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеЗоопарки на карантине: журналисты узнали, как животные выживают без посетителей (видео) На карантине он находился три месяца. За это время там родился олененок - его назвали Канг, что переводится как "противоэпидемический". А еще пони, который появился на свет в день, когда из Уханя сняли карантин.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter