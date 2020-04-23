цей матеріал доступний українською

В китайском Ухане после трех месяцев карантина открыли зоопарк (видео)

04:24, 23 апреля 2020
Экология
13 0

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеЗоопарки на карантине: журналисты узнали, как животные выживают без посетителей (видео)

На карантине он находился три месяца. За это время там родился олененок - его назвали Канг, что переводится как "противоэпидемический". А еще пони, который появился на свет в день, когда из Уханя сняли карантин.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter