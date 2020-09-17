Для именинников устроили настоящую вечеринку.

В Китае в сычуанском центре разведения гигантских панд сразу 14 пандочек отпраздновали свой первый день рождения.

Читайте такжеУшастые совы, канюки и пустельги: в дикую природу выпустили 15 спасенных птиц (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что для именинников устроили настоящую вечеринку с подарками, тортом и развлечениями.

"Мы позаботились о том, чтобы эти подарки были безопасными, потому что они еще совсем малы, им хочется все грызть. По коробкам раскладывали то, что им нравится. Там есть побеги бамбука и яблоки», – рассказала представитель центра.

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Автор: Катерина Шварц