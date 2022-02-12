Создание пар и размножение животных - это важная часть жизни и работы Киевского зоопарка.

В Киевском зоологическом парке ко Дню святого Валентина решили показать топ-10 пар своих влюбленных питомцев.

Об этом сообщается на странице столичного зоопарка в Facebook.

Там отметили, что создание пар и размножение животных - это важная часть жизни и работы Киевского зоопарка.

"Если появляется потомство - значит животным комфортно и спокойно в нынешних условиях проживания", - написали в сообщении.

Отмечается, что за предыдущий 2021 год в Киевском зоологическом парке было создано 53 стабильных пары животных, не учитывая сезонные пары птиц и те, которые живут колониями. Благодаря комфортным условиям проживания, у этих пар за прошлый год появилось более 450 малышей.

"Мы очень гордимся нашими специалистами, которые приложили много усилий, чтобы получить потомство лемуров, ибисов, диких котов, гуанак и всех других животных", - написали в сообщении.

Как сообщал УНИАН, недавно сразу четверо львов из Киевского зоопарка отпраздновали свой день рождения.

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