Животное строго соблюдало ПДД, за что его пропустили на переходе.

В Киеве собака, перешедшая пешеходный переход с соблюдением правил дорожного движения, поразила сеть.

Соответствующее видео появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Очень многим пешеходам следовало бы взять несколько уроков по адекватному пересечению улицы у этого сообразительного пса", - пишет автор видео. На нем видно, как животное дождалось, пока автомобиль притормозит перед переходом, после чего вышло на проезжую часть.

В комментариях много кто заметил, что не все пешеходы соблюдают ПДД так, как это сделала собака на видео.

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Автор: УНИАН