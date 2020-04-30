В Харькове утка с утятами остановила движение транспорта на шоссе (видео)
10:18, 30 апреля 2020Экология
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Утиное семейство решило перейти довольно оживленное шоссе в одном из спальных районов города.
Дикая утка с утятами на несколько минут остановили движение транспорта в Харькове
Дикая утка с утятами на несколько минут остановила движение транспорта в Харькове.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Утиное семейство решило перейти довольно оживленное шоссе в одном из спальных районов города. И пешеходы, увидев пернатых, сразу остановились.
Некоторые из водителей даже оставили свои автомобили, чтобы помочь утке и утятам безопасно пересечь все четыре полосы и добраться на другую сторону дороги.
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