цей матеріал доступний українською

В Харькове утка с утятами остановила движение транспорта на шоссе (видео)

10:18, 30 апреля 2020
Экология
535 0

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Житомирской области за последние дни – четыре новых пожара

Утиное семейство решило перейти довольно оживленное шоссе в одном из спальных районов города. И пешеходы, увидев пернатых, сразу остановились.

Некоторые из водителей даже оставили свои автомобили, чтобы помочь утке и утятам безопасно пересечь все четыре полосы и добраться на другую сторону дороги.

Как сообщал УНИАН, Лондон заполонил необычный для города звук. Когда во время карантина стих грохот машин – запели птицы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter