В Лондоне из-за карантина птицы в городе начали петь громче (видео)

Птицы перестали бояться постоянной суеты вокруг, а потому чувствуют себя спокойнее и чаще поют.

Лондон заполонил необычный для города звук. Когда во время карантина стих грохот машин – запели птицы.

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Орнитологи говорят, такого яркого пения в городе еще никогда не было. Теперь в королевских парках с каждым днем пернатые поют все оживленнее и громче, говорится в сюжете ТСН.

Птицы перестали бояться постоянной суеты вокруг, а потому чувствуют себя спокойнее и чаще поют.

Как сообщал ранее УНИАН, на фоне пандемии коронавируса впервые за 20 лет в Таиланде наблюдается увеличение количества гнезд кожистых морских черепах.

По словам директора Морского биологического центра Пхукета Конгкиата Киттиватанавонга, на острове было найдено 11 мест гнездования кожистых черепах с самой высокой численностью за последние 20 лет.