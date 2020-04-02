Климатическую конференцию ООН перенесли на следующий год из-за коронавируса

Провести "масштабный и всеобъемлющий" климатический форум в ноябре в нынешних условиях не представляется возможным, сочли в ООН.

Конференция ООН по изменению климата 2020 года (COP26), планировавшаяся с 9 ноября по 19 ноября в шотландском Глазго, перенесена на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил британский министр по делам бизнеса и председатель конференции Алок Шарма, пишет DW.

"Мир сталкивается с беспрецедентным глобальным вызовом, и страны обоснованно сосредоточены на борьбе с #COVID19. В этой связи #COP26 была отложена", - написал он. "Мы продолжим работу с партнерами, чтобы решить амбициозные (задачи. - Ред.), необходимые для преодоления климатического кризиса, и согласуем новую дату", - добавил Шарма.

Читайте такжеСотни китайцев пришли в зоопарк, чтобы посмотреть на четырех маленьких панд (видео)

Как в свою очередь сообщила в Twitter пресс-служба COP26, решение принято совместно секретариатом Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК ООН), страной-хозяйкой - Великобританией и ее партнером Италией. В пресс-службе уточнили, что в нынешних условиях провести "масштабный и всеобъемлющий" климатический форум в ноябре текущего года не представляется возможным.

Кроме того, решено отложить до октября следующего года Конференцию ООН по биоразнообразию в китайском Куньмине.

В 2019 году COP25 в Мадриде посетили делегации более чем 190 стран, в том числе примерно 15 премьер-министров государств ЕС, а также президенты Аргентины Маурисио Макри и Эквадора Ленин Морено. Президент Чили на саммит приехать не смог.