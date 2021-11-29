Людей срочно эвакуировали.

Химическая авария произошла возле Немирова Винницкой области на территории местного предприятия "Райагрохим". Спасатели ликвидируют последствия утечки аммиака из цистерны.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что поступило сообщение о том, что на улице Соборной чувствуется сильный запах аммиака.

"По состоянию на 11:00 подразделениями ГСЧС проводится осаждение облака аммиака распыленными струями воды. Отделением радиационной, химической и биологической защиты производится установление причины утечки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из железнодорожной цистерны начал испаряться безводный аммиак из-за разгерметизации заливной горловины. Спасатели сразу эвакуировали людей и приступили к откачке аммиака из цистерны.

В пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что по факту аварии открыто уголовное производство.

"По факту загрязнения атмосферного воздуха следственным подразделением начато уголовное производство по ч. 1 ст. 241 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливаются причины утечки опасного химического газа", - отмечается в сообщении.

Виновным грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Как ранее сообщал УНИАН, вблизи города Немиров, что в Винницкой области, на территории завода "Райагрохим" из железнодорожной цистерны испарился безводный аммиак. Ликвидацией аварии занимаются несколько десятков спасателей.

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Автор: Анастасия Горбачева