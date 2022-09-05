Месячный билет стоимостью 9 евро был внедрен с начала июня до конца лета.

Трехмесячный эксперимент в Германии со сверхдешевым общественным транспортом уменьшил выбросы углекислого газа, что эквивалентно обеспечению электроэнергией около 350 000 домов в течение года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно результатам аналитиков VDV пассажиры чаще пользовались общественным транспортом, что предотвратило выбросы 1,8 миллиона тонн CO2.

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По данным VDV, было продано около 52 миллионов билетов, причем каждый десятый покупатель отказался от по крайней мере одной из своих ежедневных поездок на автомобиле.

Сверхдешевый билет:

Месячный билет стоимостью 9 евро, который позволял ездить по всей стране на региональных поездах, метро, трамваях и автобусах был внедрен с начала июня до конца лета.

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