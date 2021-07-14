Главной проблемой декарбонизации остается вопрос ее финансирования.

Технологии, способные полностью исключить выбросы СО2 от производства, появятся не ранее, чем в 2035 году, и для этого необходима финансовая поддержка государства для производителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на международном форуме "Декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины", генеральным партнером которого выступает компания "Метинвест", сказал СЕО Horst Wiesinger Consulting, глава наблюдательного совета GMK Center Доктор Хорст Визингер.

По его словам, Европейский союз заключил "Европейское зеленое соглашение", которое предполагает, что экономика ЕС станет углеродно нейтральной к 2050 году. Но достижение этой цели возможно только при условии взаимодействия предприятий и государства.

"Европейский союз готов частично компенсировать эти расходы на снижение выбросов, в том числе, через создание фондов, но также должна быть и поддержка государства", - сказал он.

"Нужно создать win-win решение для Европейского союза и для Украины в ракурсе создания фонда",- добавил он.

При этом, Визингер отметил, что в настоящее время технологии, способные полностью исключить выбросы СО2, находятся в начальной стадии разработки.

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Автор: Иван Бойко