От сжигания угля для производства электроэнергии три основных загрязняющих вещества выбрасываются в воздух, что несет угрозу для здоровья людей.

Украина, Турция и страны Западных Балкан являются крупнейшими загрязнителями воздуха от угольных электростанций.

Как отмечается в отчете аналитического центра Ember, эти государства оказались в лидерах по выбросам всех видов загрязняющих веществ. Тогда как страны ЕС, в частности Германия и Польша, заняли высокие места по загрязнению окружающей среды оксидом азота.

"Когда уголь сжигается для производства электроэнергии, три основных загрязняющих вещества (SO2, NOx и PM10) выбрасываются в воздух, угрожают здоровью людей и являются причиной большого количества преждевременных смертей. Поскольку эти вещества могут распространяться на тысячи километров, загрязнение воздуха от использования угольной энергии является проблемой для всей Европы независимо от источника", - говорится в исследовании.

Загрязнение диоксидом серы

Диоксид серы в высоких концентрациях может вызвать опасное для жизни накопление жидкости в легких, а также вызвать астму.

Выбросы диоксида серы (SO2) на предприятиях, входящих в первую десятку, составляют 44% общих выбросов SO2 от угольной энергетики в Европе.

Так, в первой десятке по уровню выбросов SO2 оказались по три предприятия в Турции и Сербии, два - в Боснии и Герцеговине и по одному в Украине и Северной Македонии. В частности, в Украине - это Бурштынская ТЭС, которая занимает первое место по количеству выбросов SO2.

А среди 30 угольных станций, которые загрязняют воздух диоксидом серы, украинских - 12, далее следует Турция с шестью станциями.

Загрязнение микрочастицами PM10

PM10 - это твердые частицы диаметром от 10 микрометров и меньше. Они могут попадать в кровь, вызывать болезни дыхательных путей, вредить сердцу, вызвать инсульт и привести к преждевременной смерти.

В исследовании отмечается, что большинство загрязнений частицами, полученных в результате сжигания угля, идет от предприятий в Украине. На украинские угольные электростанции приходится 72% выбросов PM10.

В частности, в нашей стране находятся восемь заводов, входящих в десятку крупнейших загрязнителей частицами PM10, и в целом наше государство создает 27% выбросов SO2. Далее следуют Турция (24%), Сербия (15%) и Босния и Герцеговина (11%). А в первой тридцатке таких украинских ТЭС - 18.

Загрязнение оксидом азота (NOx)

Оксид азота - это газ, вызывающий воспаление дыхательных путей и нарушающий клеточные механизмы, повреждая ткани, снижая иммунные способности организма.

В первой десятке по этому загрязнителю оказалось лишь одно предприятие из Украины - Запорожская ТЭС, занявшая второе место. Однако, в первой тридцатке угольных электростанций, которые выбрасывают оксиды азота, украинских больше всего - девять.

На Турцию приходится 20% выбросов NOx, далее идут выбросы с электростанций Германии, Украины (по 16%) и Польши (14%).

Украинские угольные электростанции

В исследовании отмечается, что восемь украинских угольных электростанций попали до 30 худших по всем трем загрязнителями (SO2, PM10 и NOx). Это - Кураховская, Бурштынская, Трипольская, Луганская, Углегорская, Славянская, Ладыжинская и Запорожская.

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Эксперты добавляют, что в Украине 20 угольных электростанций, построенных до 1976 г., производят 34% от общего количества потребляемой электроэнергии. Ни одна из этих электростанций не имеет оборудования для десульфурации (очистка дымовых газов от соединений серы, - УНИАН). Исключение составляет лишь второй блок Трипольской ТЭС, где технология десульфурации применяется как пилотный проект в стране.

Вместе с тем исследователи указывают, что Украина имеет огромный солнечный (55 ГВт) и ветровой (319 ГВт) энергетический потенциал, что может позволить постепенное прекращение производства электроэнергии из угля до 2030 года. И добавляют, что Украине, Турции и странам Западных Балкан следует ускорить переход к своим многочисленным альтернативам чистой энергии.

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Автор: Александр Топчий