Сегодня львовские супермаркеты откажутся от полиэтиленовых пакетов

Из этого во Львове начнется просветительская кампания «Без полиэтилена».

Сегодня, 9 апреля во Львове начинается трехмесячная просветительская кампания «Без полиэтилена».

Как пишет Tvoemisto.tv, в этот день во всех торговых сетях города откажутся от полиэтиленовых пакетов – и на кассах, и во всех отделах. Зато жителям будут предлагать альтернативные упаковки.

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К акции присоединяются как большие, так и маленькие сети, в частности сети «Ашан», «Холдинг эмоций !Fest», «АТБ», «Близко», «Арсен». Также планируется обучение для кассиров и тех работников, которые вовлечены в поставках, чтобы они осознавали вред от полиэтилена окружающей среде.

Помимо постепенного перехода на альтернативные упаковки в магазинах, в течение кампании будут распространяться просветительские видео - и аудиоролики, в частности – в соцсетях. Также будут проходить крупные тематические мероприятия – фестивали и ярмарки.

Напомним, в ноябре прошлого года исполком ЛГС принял решение об ограничении использования полиэтиленовой упаковки. В решении рекомендуется торговым сетям предлагать альтернативу своим клиентам.