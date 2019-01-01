После новогодних празднований в центре Киева коммунальщики собрали более 100 тонн мусора (видео)

Среди мусора в основном пластиковые и стеклянные бутылки, стаканчики, хлопушки и конфетти.

Около 4 утра, когда люди еще продолжали празднование нового года, коммунальные службы уже начали убирать последствия громких празднований киевлян.

Коммунальные службы работали всю ночь. Им удалось собрать более 100 тонн мусора, среди которого преимущественно пластиковые и стеклянные бутылки, стаканчики, хлопушки и конфетти, говорится в сюжете ТСН.

Как сообщал УНИАН, тысячи киевлян и гостей столицы встретили Новый год возле главной елки страны на Софийской площади. Приехал на новогодние празднования в центре столицы и президент Петр Порошенко.