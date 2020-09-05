Климатические активисты заявили о нежелании изданий тщательно освещать чрезвычайное положение в сфере климата.

Участники движения в защиту климата Extinction Rebellion помешали выходу ряда влиятельных британских газет, в том числе The Times, Daily Telegraph и The Sun.

Сегодня утром десятки активистов заблокировали принадлежащие медиамагнату Руперту Мердоку типографии близ Лондона и Ливерпуля, не допустив тем самым доставку газет в пункты продажи и подписчикам, сообщает Deutsche Welle .

Полиция задержала не менее 72 человек.

В своем заявлении Extinction Rebellion указало на нежелание соответствующих изданий тщательно освещать чрезвычайное положение в сфере климата и экологии. Акция является частью начавшейся 1 сентября десятидневной протестной кампании, в рамках которой движение намерено потребовать более решительных мер против изменения климата.

Как отреагировали власти на блокирование газет

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал акцию Extintion Rebellion, назвав ее "совершенно неприемлемой", поскольку тем самым активисты намеревались ограничить доступ общественности к новостям.

"Свободная пресса жизненно необходима для того, чтобы заставить правительство и другие институты власти отчитываться о темах, имеющих решающее значение для будущего нашей страны, включая борьбу против изменения климата", - написал он в Twitter.

В свою очередь министр внутренних дел Прити Пател заявила об "атаке на свободную прессу, общество и демократию"

Ситуация с вырубкой лесов в мире

По глобальной оценке лесных ресурсов, состоянием на 2020 год мир потерял с 1990-х годов 178 миллионов гектаров лесов (это как территория Ливии).

Лесов становится меньше и за последние 30 лет постепенно уменьшается количество опустошенных территорий. Если в 1990-2000-х вырубали ежегодно 7,8 млн га, то в 2010-2020-х годах — это 4,7 млн га в год.

Из-за вырубки лесов некоторые виды животных теряют место для существования и оказываются под угрозой вымирания. Также из-за уменьшения количества деревьев в атмосферу попадает больше углекислого газа.

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Автор: Виктория Токарева