Участники движения в защиту климата Extinction Rebellion помешали выходу ряда влиятельных британских газет, в том числе The Times, Daily Telegraph и The Sun.
Сегодня утром десятки активистов заблокировали принадлежащие медиамагнату Руперту Мердоку типографии близ Лондона и Ливерпуля, не допустив тем самым доставку газет в пункты продажи и подписчикам, сообщает Deutsche Welle .
Полиция задержала не менее 72 человек.
В своем заявлении Extinction Rebellion указало на нежелание соответствующих изданий тщательно освещать чрезвычайное положение в сфере климата и экологии. Акция является частью начавшейся 1 сентября десятидневной протестной кампании, в рамках которой движение намерено потребовать более решительных мер против изменения климата.
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Как отреагировали власти на блокирование газет
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал акцию Extintion Rebellion, назвав ее "совершенно неприемлемой", поскольку тем самым активисты намеревались ограничить доступ общественности к новостям.
"Свободная пресса жизненно необходима для того, чтобы заставить правительство и другие институты власти отчитываться о темах, имеющих решающее значение для будущего нашей страны, включая борьбу против изменения климата", - написал он в Twitter.
В свою очередь министр внутренних дел Прити Пател заявила об "атаке на свободную прессу, общество и демократию"
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Ситуация с вырубкой лесов в мире
По глобальной оценке лесных ресурсов, состоянием на 2020 год мир потерял с 1990-х годов 178 миллионов гектаров лесов (это как территория Ливии).
Лесов становится меньше и за последние 30 лет постепенно уменьшается количество опустошенных территорий. Если в 1990-2000-х вырубали ежегодно 7,8 млн га, то в 2010-2020-х годах — это 4,7 млн га в год.
Из-за вырубки лесов некоторые виды животных теряют место для существования и оказываются под угрозой вымирания. Также из-за уменьшения количества деревьев в атмосферу попадает больше углекислого газа.
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