Затопление танкера "Делфи" в Одессе хотят признать техногенной катастрофой – Криклий

Это даст возможность Администрации морских портов убрать судно по упрощенной процедуре.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в воскресенье, 26 июля, комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации Одесской области признает затопления танкера «Делфи» Delfi техногенной катастрофой.

Читайте такжеВ Одессе из затонувшего танкера "Делфи" произошел масштабный разлив топлива (фото)Об этом он написал в Facebook.

Это даст возможность Администрации морских портов убрать судно по упрощенной процедуре.

По его словам, сегодня, 24 июля, в 13:00 началась операция по подъему судна.

«С 27 июля операция переходит под контроль АМПУ, но не дожидаясь этой даты мы уже согласовали с главой ОГА Одесской области Максимом Куцым провести в воскресенье комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации, определить произошедшее техногенной катастрофой, чтобы дать возможность АМПУ двигаться по ускоренной процедуре и не терять время на бюрократические процедуры», – отметил министр.

Криклий отметил, что о поднятии танкера через стандартную процедуру проведения тендера в октябре «даже мысль не допускается».

«АМПУ объявили стандартную процедуру, исходя из действующих норм законодательства, но уже с воскресенья получат все необходимые инструменты для сокращенных процедур», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту. Из-за шторма его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе. В результате аварии танкера было загрязнено побережье. В дальнейшем это судно начало дрейфовать и попало на мель в акватории порта.

Судовладелец пообещал убрать «Делфи» с пляжа «Дельфин» до 31 марта. В частности, танкер планировали разрезать на части или отбуксировать его целиком. Позже Администрация морпортов разрешила судовладельцу убрать с одесского пляжа аварийный танкер «Делфи» до 20 июля. Однако судно так и не убрали с побережья в обещанный срок.

В мае, июне и июле были зафиксированы несколько утечек нефтепродуктов с аварийного танкера.

Попытка компании-подрядчика 18 июля приподнять «Делфи» при помощи буксиров завершилась неудачей.

Планировалось, что 24 июля подрядчик предпримет последнюю попытку эвакуировать судно.

Пляж «Дельфин» закрыт для отдыхающих.

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