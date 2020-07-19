В Одессе сегодня снова попытаются поднять затонувший танкер Delfi с нефтепродуктами

Две первые попытки эвакуации танкера оказались безуспешными.

Сегодня ожидается третья попытка поднятия танкера Delfi, который затонул на побережье Одессы в прошлом году.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

«Вчера в Одессе начали поднимать затонувший картер Delfi. Между пляжем и судном постоянно курсировали катера, доставляя водолазов к месту работ. Буксиры подошли на расстояние до 100 метров, на них завели тросы, чтобы дернуть танкер для постановки на киль. Однако две первые попытки оказались безуспешными из-за слабых тросов, один из которых оборвался. Сегодня ждем третью попытку», - написал он.

По его словам, инспекторы Государственной экологической инспекции в Одесской области контролируют процесс транспортировки танкера. «Во время эвакуации может случиться загрязнение нефтепродуктами. Поэтому ГЭИ регулярно отбирает пробы морской воды. Надеюсь, в ближайшее время танкер будет убран и угрозы загрязнения нашей одесской акватории наконец не будет», - добавил председатель Госэкоинспекции.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту. Из-за шторма его отнесло в сторону пляжа «Дельфин» в Одессе. Водолазы эвакуировали трех членов экипажа. В результате аварии танкера нефтепродуктами было загрязнено побережье.

Также выяснилось, что у танкера были проблемы с судовыми документами. Как одна из версий обсуждалась возможность его участия в незаконной дозаправке судов. Но Госпогранслужба данный факт не подтвердила.

По версии следствия, танкер потерпел крушение из-за того, что капитан проигнорировал предупреждения о шторме и отказался от предложенной помощи, чем поставил под угрозу жизни членов экипажа и безопасность в акватории Одесского морского порта. В дальнейшем судно начало дрейфовать и попало на мель.

Судовладелец пообещал отбуксировать «Делфи» с пляжа «Дельфин» до 31 марта 2020 года. Однако судно так и не забрали с побережья в обещанный срок.

В мае, июне и июле было зафиксировано несколько утечек нефтепродуктов с аварийного танкера.

Председатель Одесской ОГА Максим Куцый заявлял, что судовладелец обещал отбуксировать танкер до 25 июня, но позже Администрация морпортов продлила сроки до 20 июля.

Пляж «Дельфин» закрыт для отдыхающих.

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