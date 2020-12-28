При этом, это сумма только застрахованных потерь, реальный же размер утраченного имущества значительно выше.

Благотворительная организация Christian Aid подвела итоги потерь, которые понесло человечество в 2020 году от стихийных бедствий, вызванных изменением климата.

Читайте такжеЭксперты форума в Давосе назвали самые серьезные угрозы мировой экономикеСогласно докладу организации, финансовые потери от природных катаклизмов (ураганов, засух, наводнений и др.) в этом году достигли $150 млрд. При этом, как отмечают авторы, это сумма только застрахованных потерь, реальный же размер утраченного имущества значительно выше. В докладе перечисляются 15 самых разрушительных бедствий этого года, при этом девять из них нанесли ущерб более чем на $5 млрд.

Кроме того, в докладе отмечается, что финансовая оценка ущерба не всегда прямо отражает степень потерь, так как стоимость имущества в развитых странах заметно выше, чем в бедных, передает kommersant. Так, например, необычно продолжительный сезон дождей в Азии привел к наводнениям в Индии, Китае и Пакистане. Но если в Китае финансовые потери оцениваются в $32 млрд, то в Индии — всего в $10 млрд, а в Пакистане — и вовсе в $1,5 млрд. При этом количество погибших в Индии почти в десять раз превышает человеческие потери в Китае (2 тыс. против 278 человек). В целом же, согласно докладу, от катаклизмов в 2020 году погибло около 3,5 тыс. человек, еще примерно 13,5 млн были вынуждены покинуть свои дома.

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Автор: УНИАН