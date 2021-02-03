Приготовить аппетитную рыбку можно в духовке и на сковороде.

Зубатка - вкусная и полезная рыба. В то же время она капризна, ведь требует четкого соблюдения правил во время готовки, иначе стейки из зубатки может превратиться в кашеобразное желе с непонятным вкусом.

Так, размораживать рыбу лучше заранее, поместив ее на нижнюю полку холодильника на всю ночь. Не стоит размораживать зубатку в микроволновой печи или в теплой воде, иначе филе распадется на части.

Стейк зубатки с картошкой в духовке

Стейк зубатки - 1 шт.

Картофель - 4-5 шт.

Соевый соус - 4 ст. л.

Лимонный сок - 1 ст. л.

Подсолнечное масло - 5-6 ст. л.

Соль - на кончике ч. л.

Специи - по вкусу

Стейк зубатки перед маринованием следует разморозить.

Читайте такжеКак вкусно запечь минтай в духовке – рецепты аппетитной рыбкиТем временем очистить картофель. Если картошка молодая, шкурку с нее снимать не обязательно. Разрезать картофель кусочками на четыре части и залить холодной водой.

Приготовление соуса. К растительному маслу всыпать соль и специи. Влить соевый соус. Выжать сок лимона. Перемешать соус.

Полученным соусом хорошо смазать стейк зубатки со всех сторон. Миску с замаринованной рыбой накрыть пищевой пленкой и положить в холодильник на 1 час.

С картофеля слить воду. Полить ее оставшимся соусом и перемешать, после чего также отправить в холодильник.

Форму для запекания смазать подсолнечным маслом. Выложить на нее стейк зубатки, а вокруг разложить кусочки картофеля. Запекать в духовке около 20 минут при температуре 180°С.

Стейк зубатки в сметане в духовке

Стейк зубатки - 300 г

Сметана - 4 ст. л.

Оливковое масло - 60 мл

Соль - 1 ч. л.

Специи сухие - 1 ст. л.

Базилик свежий - 20 г

Соединить сметану с 2 ст. л. оливкового масла. Все перемешать. Насыпать соль и специи. Тщательно все перемешать.

Разморозить рыбу, аккуратно помыть, слегка обсушить с помощью бумажных полотенец.

Сковороду или форму для запекания застелить фольгой.

Выложить на фольгу половину сметанного соуса, размазать, сверху полить оставшимся маслом. Выложить стейки.

Второй половиной соуса смазать рыбу сверху. Отправить стейки печься в разогретую до 170°С духовку на 35 минут. Накрывать рыбу фольгой не нужно. Готовую рыбу подавайте с базиликом.

Стейк зубатки на сковороде

Стейк зубатки - 400 г

Яйца - 1 шт.

Мука - 50 г

Панировочные сухари - 50 г

Соль - по вкусу

Специи сухие - по вкусу

Растительное масло - 30 г

Лимонный сок - 1 ст. л.

Достать заранее из морозилки стейки зубатки и дать им самостоятельно оттаять.

Хорошо промыть стейки, выложить на салфетки и пропитать от лишней влаги. Немного сбрызнуть их лимонным соком.

Читайте такжеБефстроганов из говядины: как приготовить вкусное мясо в сметанном соусеДля панировки смешать муку с солью и специями для рыбы.

Также подготовить тарелки с панировочными сухарями и яйцом.

Обвалять стейки сначала в муке, затем окунуть в яйцо и обвалять в панировочных сухарях.

На горячую сковороду налить немного масла и выложить запанированные стейки. Обжаривать их несколько минут на сильном огне, до образования румяной, хрустящей корочки. Перевернуть и так же обжарить до корочки с другой стороны.

Затем убавить огонь и подержать их еще минут 5-7 на сковороде.

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Автор: УНИАН