Ветеринары в Днепре провели необычную операцию - спасали жизнь австралийской квакше.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Австралийские квакши или, как их еще называют, литории - бесхвостые земноводные из семейства квакш, древесных лягушек. В природе эти создания с длиной тела до 13,5 см обитают в Австралии и Океании.
Читайте такжеУмерла самая одинокая утка в миреКвакша по кличке Жабик прожила в семье 16 лет, когда ее настигло заболевание.
В ветеринарной клинике, где делали операцию, рассказали, что изначально Жабика забеспокоила задняя лапка. А когда владельцы обратились к врачу-герпетологу, выяснилось, что у животного онкология. Чтобы спасти животное, ветеринары решили удалить кости, которые поразил рак.
"После осмотра, цитологии и проведенной рентгенографии врач оценил степень поражения кожи и кости. ... Выбор был сделан в пользу радикального хирургического вмешательства - ампутации части задней конечности. Даже, учитывая все риски не перенести операцию, был шанс. Это значительно повысило качество жизни пациента и не дало раку подниматься выше метастазами", - рассказали в клинике.
Операцию проводили в особых условиях: влажность должна была быть повышена, а температура - четко соответствовать требуемой. Кроме того, важны были скорость и достаточное обезболивание, а саму квакшу нельзя было касаться руками без перчаток.
"Руками прикасаться к пациенту категорически нельзя, без перчаток можно оставить ожоги на теле крохи, человеческая температура тела слишком высока для нежной кожи земноводного, тем более важно постоянно увлажнять кожу пациента", - отметили ветеринары.
Операция завершилась успешно. Отмечается, что благодаря усилиям хозяев Жабик прожил уже дольше, чем эти земноводные могут прожить в природе.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Климатологи предрекли Арктике катаклизмы из-за молний
- По программе президента при строительстве Киевской обходной высадят по новому дереву вместо каждого срубленного
- В Полтавской области в дикую природу выпустили австралийских кроликов (фото)
- В Индии леопард вышел в город и накинулся на трех человек
- Донбассу грозит экологическая катастрофа, но пока радиация в норме - министр
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram