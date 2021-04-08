Чтобы спасти 16-летнее животное, ветеринарам пришлось удалить пораженные раком кости.

Ветеринары в Днепре провели необычную операцию - спасали жизнь австралийской квакше.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Австралийские квакши или, как их еще называют, литории - бесхвостые земноводные из семейства квакш, древесных лягушек. В природе эти создания с длиной тела до 13,5 см обитают в Австралии и Океании.

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В ветеринарной клинике, где делали операцию, рассказали, что изначально Жабика забеспокоила задняя лапка. А когда владельцы обратились к врачу-герпетологу, выяснилось, что у животного онкология. Чтобы спасти животное, ветеринары решили удалить кости, которые поразил рак.

"После осмотра, цитологии и проведенной рентгенографии врач оценил степень поражения кожи и кости. ... Выбор был сделан в пользу радикального хирургического вмешательства - ампутации части задней конечности. Даже, учитывая все риски не перенести операцию, был шанс. Это значительно повысило качество жизни пациента и не дало раку подниматься выше метастазами", - рассказали в клинике.

Операцию проводили в особых условиях: влажность должна была быть повышена, а температура - четко соответствовать требуемой. Кроме того, важны были скорость и достаточное обезболивание, а саму квакшу нельзя было касаться руками без перчаток.

"Руками прикасаться к пациенту категорически нельзя, без перчаток можно оставить ожоги на теле крохи, человеческая температура тела слишком высока для нежной кожи земноводного, тем более важно постоянно увлажнять кожу пациента", - отметили ветеринары.

Операция завершилась успешно. Отмечается, что благодаря усилиям хозяев Жабик прожил уже дольше, чем эти земноводные могут прожить в природе.

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Автор: Катерина Комолова