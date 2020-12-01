29 ноября слон Каавана наконец переехал из зоопарка в Пакистане в заповедник в Камбодже.

Уже ставший знаменитым слон Каавана, на днях перебравшийся из пакистанского зоопарка в природный заповедник в Камбодже, сегодня впервые за долгие годы встретился со своими сородичами. Трогательный момент, как Каавана соприкоснулся хоботами с другим слоном, попал на фото.

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История 36-летнего индийского слона Каавана растрогала весь мир. Животное, содержашееся в ужасных условиях в зоопарке Исламабада и страдающее ожирение, прозвали «самым одиноким слоном в мире».

Каавана Пакистану 35 лет назад подарила Шри-Ланка, когда он был еще совсем маленьким. Какое-то время у него была партнерша Сахели, но она умерла от инфекции в 2012 году. Слон тяжело переживал потерю, у него появилось психическое расстройство и избыточный вес. В других зоопарках Пакистана были африканские слоны, потому он оставался единственным индийским слоном стране.

В 2016 году была запущена кампания по спасению Каавана, одним из инициаторов которой стала американская певица Шер. И вот, наконец, спустя 4 года борьбы слона удалось освободить и перевезти в более комфортные условия. В камбоджийском заповеднике он будет жить на просторной территории, а самое главное - вместе с другими индийскими слонами.

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Автор: Марина Григоренко