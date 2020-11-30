Каавана освободили решением суда, постановившего, что условия в зоопарке недостаточно комфортны для содержания там животных.

29 ноября из Пакистана в Камбоджу отправили слона Каавана, получившего прозвище "самого одинокого в мире".

Животное 35 лет содержалось в тяжелых условиях в зоопарке Исламабада, пишет Медуза.

У Каавана была партнерша Сахели, которая умерла от инфекции в 2012 году. Слон тяжело переживал потерю, у него появилось психическое расстройство и избыточный вес.

В 2016 году была запущена кампания по спасению Каавана, одним из инициаторов которой стала американская певица Шер.

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В мае 2020 года защитники животных добились решения Верховного суда Пакистана, постановившего закрыть зоопарк Исламабада и освободить Каавана. Слонов, в частности, держали на цепи и заставляли исполнять трюки, понукая крючьями на палках.

Следующие месяцы активисты занимались подготовкой перевозки слона в заповедник в Камбодже. 27 ноября в Пакистан лично прилетела Шер. Она встретилась с премьер-министром страны, поблагодарив его за помощь, а затем посетила Каавана перед отправкой в заповедник.

По словам певицы, в 2021 году выйдет документальный фильм об истории "самого одинокого слона в мире".

"Мои желания, наконец, исполнились", - заявила Шер, поблагодарив за помощь активистов из компании Free the Wild, передает BBC.

Каавана прозвали "самым одиноким слоном в мире", потому что он был единственным индийским слоном во всем Пакистане. В остальных зоопарках содержались африканские слоны.

Представитель Всемирной федерации охраны природы Раб Наваз отметил, что освобождение слона не решает общей проблемы плохих условий в зоопарках страны.

"Кааван - лишь одно животное. Но в Пакистане множество животных содержится в ужасных условиях", - сказал он.

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Автор: Александр Топчий