В Риме вылупились четверо птенцов редких розовых фламинго (видео)

Ухаживают за малышами одинаково как мать, так и отец.

В зоопарке Рима вылупились четверо птенцов редких розовых фламинго.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пока малыши весят всего по 100 грамм, не имеют длинных лапок, а вместо типичных розовых перьев у них серый пушок. И уже через несколько месяцев гадкие птенцы, как в сказке Андерсена, превратятся в прекрасных величественных птиц.

А до того о маленьких фламинго заботятся родители. Причем ухаживают за малышами одинаково как мать, так и отец.

Как сообщал УНИАН, волонтеры в ЮАР спасают маленьких фламинго от жары и жажды. Водохранилище в Кимерли, вблизи которого они живут, пересыхают. Маленькие фламинго умирают от жары и жажды. Кроме засушливого климата их убивают и браконьеры. Местные волонтеры забирают хилых птенцов в приют.