В ЮАР волонтеры спасают маленьких фламинго от жары и жажды (видео)
11:17, 08 февраля 2019Природные ресурсы
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Водохранилище в Кимерли, вблизи которого они живут, пересыхает.
Волонтеры в ЮАР спасают маленьких фламинго от жары и жажды.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Водохранилище в Кимерли, вблизи которого они живут, пересыхает. Маленькие фламинго умирают от жары и жажды.
Кроме засушливого климата их убивают и браконьеры. Местные волонтеры забирают хилых птенцов в приют.
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