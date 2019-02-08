В ЮАР волонтеры спасают маленьких фламинго от жары и жажды (видео)

Водохранилище в Кимерли, вблизи которого они живут, пересыхает.

Волонтеры в ЮАР спасают маленьких фламинго от жары и жажды.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Водохранилище в Кимерли, вблизи которого они живут, пересыхает. Маленькие фламинго умирают от жары и жажды.

Кроме засушливого климата их убивают и браконьеры. Местные волонтеры забирают хилых птенцов в приют.