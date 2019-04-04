Британские пограничники спасли от рук контрабандистов крупнейшую в мире саламандру (видео)

Редкое животное пытались ввезти контрабандисты для частной коллекции.

Самую большую в мире саламандру спасли британские пограничники.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Редкое животное пытались ввезти контрабандисты для частной коллекции. Сейчас саламандра в лондонском зоопарке. В зверинце по пресмыкающимся тщательно ухаживают работники, ему уже дали имя - Профессор Лу.

Впоследствии его поселят с другими саламандрами, работники надеются, что они подружатся и даже продолжат род.