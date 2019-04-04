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Британские пограничники спасли от рук контрабандистов крупнейшую в мире саламандру (видео)

13:53, 04 апреля 2019
Спасение видов
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Редкое животное пытались ввезти контрабандисты для частной коллекции. Сейчас саламандра в лондонском зоопарке. В зверинце по пресмыкающимся тщательно ухаживают работники, ему уже дали имя - Профессор Лу.

Впоследствии его поселят с другими саламандрами, работники надеются, что они подружатся и даже продолжат род.

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Теги: #редкая саламандра